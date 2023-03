Selfcare-Trend auf TikTok Neue Arbeitskultur – worum es beim „Bare Minimum Monday“ geht

Jennifer Moss, Autorin von The Burnout Epidemic: The Rise of Chronic Stress and How We Can Fix It" räumt mit einer falschen Annahme zu diesem Trend auf. „Es geht nicht darum, dass man nichts tut", sagt sie dem Online-Portal „Well+Good“, „… sondern darum, die Arbeit besser zu machen.“ Mayes Aussage, dass sie mit weniger Druck sogar produktiver geworden sei, scheint die Aussage von Moss zu bestätigen.