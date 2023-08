TikTok-Trends Die gefährlichsten Challenges in den sozialen Medien

Düsseldorf · In den sozialen Medien verbreiten sich Mutproben und Challenges in rasanter Geschwindigkeit. Einige davon sind fragwürdig, andere richtig gefährlich. Sie brachten Menschen in Lebensgefahr oder kosteten ihnen das Leben.

29.08.2023, 16:25 Uhr

Verspielt und lustig kommen in sozialen Medien wie TikTok täglich neue Mutproben und Challenges daher, doch wie schief das gehen kann, zeigte der Großeinsatz eines Rettungsdienstes in Euskirchen vergangene Woche. Schülerinnen und Schüler hatten die derzeit im Trend liegende, sogenannte „Hot-Chip-Challenge” ausprobiert, bei der Chips mit extrem scharfen Chilis aus Tschechien gegessen werden. Die Folge im Fall der Euskirchener Jugendlichen: Atemnot, geschwollene Schleimhäute. Das Lehrpersonal wusste sich nicht anders zu helfen, als den Rettungsdienst zu alarmieren. Ein Einzelfall bleibt dieser Vorfall nicht, auch in der Vergangenheit haben auf der Plattform immer wieder gefährliche Trends die Runde gemacht. Eine Bloggerin etwa erlitt einen Herzinfarkt, nachdem sie an der „Dry Scooping“-Challenge teilgenommen hatte, bei der ein Löffel pures Proteinpulver für bessere Trainingserfolge geschluckt werden sollte. Der hohe Koffeingehalt war der Hintergrund des Herzanfalls. Die „Blackout Challenge“, bei der sich junge Menschen bis zur Ohnmacht selbst strangulierten, forderte mehrere Tote. Die Challenges selbst sind dabei mindestens so fraglich wie deren Initiatoren. Einige werfen allerdings auch den Social-Media-Plattformen Fahrlässigkeit vor. Immer wieder verbreiten sich mithilfe der Algorithmen bedenkliche Challenges im Netz.

