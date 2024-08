Auf Druck der EU Tiktok schafft umstrittene Belohnungsfunktion in Europa ab

Das Unternehmen hatte die neue App „Tiktok Lite“ im April eingeführt, in Europa war sie in Frankreich und Spanien verfügbar. Die Version enthielt ein Punktesystem: Wer sich anmeldet, mehrere Stunden Videos schaut oder Freunde zu Tiktok einlädt, wird mit digitalen Münzen belohnt. Die Punkte können gegen geringe Beträge in Form von Gutscheinen ausgetauscht werden, etwa für den Onlinehändler Amazon.