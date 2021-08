Protest gegen mögliches Antibiotika-Verbot : Warum Tierärzte den Arznei-Notstand fürchten

Veterinäre und Tierhalter gehen auf die Barrikaden gegen ein von der EU geplantes weitreichendes Verbot von Antibiotika in der Tierhaltung. Die entscheidende Abstimmung ist im September. Worum es geht und was hinter den Protesten steckt.

Sandra Liebich ist in Rage: „Wenn meine Tiere demnächst Schmerzen haben und ihnen nicht mehr geholfen werden kann, dann bringt mich das auf die Palme“, sagt die Besitzerin von acht Katzen. Aus ihrer Sicht ist dies kein abwegiges Horrorszenario, sondern könnte bald Realität werden. Nämlich dann, wenn das EU-Parlament im September positiv über einen Antrag abstimmt, der künftig viele Antibiotika für die Anwendung am Tier verbietet. Jetzt hagelt es Kritik von Tierärzten und Haltern.

Anlass für die Aufregung ist eine Ergänzung zur EU-Verordnung 2019/6 über Tierarzneimittel. Erklärtes Ziel dieser Verordnung ist die Eindämmung von Antibiotikaresistenzen bei Tieren. Ein Anliegen, das Veterinäre, Tierschützer und Halter im Prinzip unterstützen. Bevor diese Verordnung im Januar 2022 aber wirksam wird, muss in einem nachgeordneten Papier festgelegt werden, welche Antibiotika künftig für die Tiermedizin verboten werden sollen. Und hier steckt die Brisanz: Den ersten Entwurf dieser Ergänzung haben die EU-Parlamentarier im Fachausschuss abgelehnt. Nun liegt eine neue Version auf dem Tisch, und diese bringt Veterinäre und Tierhalter auf die Barrikaden. Denn darin sind ihrer Ansicht nach viel zu viele Antibiotika aufgeführt, die künftig ausschließlich für den Einsatz in der Humanmedizin erlaubt sein sollen.

„Natürlich haben auch wir Veterinäre nichts gegen Maßnahmen zur Eindämmung von Resistenzen“, betont Astrid Behr, Tierärztin und Sprecherin des bpt. Häuslings Antrag gehe aber am eigentlichen Ziel vorbei, meint sie und erklärt: „Es gibt schon jetzt zwölf Klassen von Antibiotika, die ausschließlich der Humamedizin vorbehalten sind. Hinzu kommen aktuell 13 Klassen, die für Tier und Mensch im Einsatz sind. Der neue Entschließungsantrag sieht vor, das davon künftig weitere vier Klassen nur noch für die Anwendung am Menschen erlaubt sein dürfen.“

Behr und ihre Kollegen halten dies für eine Katastrophe. „Es droht ein massiver Therapienotstand in den Tierarztpraxen. Tiere müssten leiden, weil viele Krankheiten nicht mehr adäquat behandelt werden könnten“, sagt die Tierärztin. Für zahlreiche Erkrankungen, etwa schwere bakterielle Infektionen bei kleinen Haustieren, gebe es dann keine Arzneien mehr. Die Bundestierärztekammer bringt weitere Aspekte ins Spiel: Auch seltene Zuchttiere könnten demnach unter Umständen nicht mehr adäquat behandelt werden, was wiederum Folgen für den Artenschutz habe. Außerdem steige bei unbehandelten Tieren die Gefahr von Zoonosen. So nennen Biologen den Artensprung eines Erregers vom Tier zum Menschen. Das Coronavirus hat dies auch geschafft – die Theorie eines Laborunfalls gilt bis heute als nicht eindeutig belegt.

Aus Sicht der Kritiker hätte der ganze Ärger nicht sein müssen. Denn die erste Version der nachgeordneten Verordnung zu 2019/6 war aus ihrer Sicht vernünftig und durchdacht: Auf wissenschaftlicher Expertise beruhend seien darin die „Kriterien für die Einstufung antimikrobieller Mittel, die für die Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten sind“ aufgeführt gewesen, so der bpt. Unter anderem waren an der Ausarbeitung dieses Vorschlags die Europäische Arzneimittelagentur EMA und die Weltgesundheitsorganisation beteiligt. Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des EU-Parlaments (ENVI) lehnte Mitte Juli aber diesen Entwurf der Kommission ab. „Aus nicht nachvollziehbaren Gründen“, kritisiert bpt-Präsident Siegfried Moder auf der Internetseite des Verbandes.

Martin Häusling kann die massive Kritik an seinem Antrag nicht nachvollziehen. Denn es gehe nicht um Haustiere in privater Einzelhaltung, sondern vielmehr wollten die Ausschussmehrheiten den Einsatz von Reserveantibiotika in der Tiermast begrenzen, so der Biolandwirt in der Ärztezeitung.