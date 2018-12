Kuriose Aktion : Mann sucht nach besserem Internet-Empfang und stürzt aus dem Fenster

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku In Thüringen ist ein Mann aus dem Fenster gefallen, weil er eine bessere Internet-Verbindung gesucht hat. (Symbolbild)

Arenshausen Es ist so eine Sache mit dem Internet. In einigen Regionen ist der Empfang gut, in manchen schlecht. In Thüringen ist ein Mann auf der Suche nach einem besseren Empfang auf eine kuriose Idee gekommen und dabei verletzt worden.

Ein Mann aus dem Thüringer Eichsfeld hat sich bei der Suche nach einem besseren Internet-Empfang zu weit aus dem Fenster gelehnt. Bei der Netz-Suche sei der 43 Jahre alte Mann aus Arenshausen (Eichsfeldkreis) am Samstag aus dem Fenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss gestürzt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Netz-Sucher, bei dem Alkohol im Spiel gewesen sei, habe Glück im Unglück gehabt: Er erlitt nach Polizeiangaben bei dem Sturz aus der ersten Etage nur leichte Verletzungen. Er sei jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

(dpa)