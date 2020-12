The Voice : The Voice of Germany 2020: Moderatorin Lena Gercke im Profil

Lena Gercke wurde durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt. Seit 2016 ist Lena neben Thore Schölermann auch regelmäßig als Moderatorin von „The Voice of Germany“ im TV zu sehen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Nach einer kurzen Babypause kehrt Lena Gercke am Sonntag, den 13.12.2020 zu „The Voice“ als Moderatorin zurück und löst ihre Vertretung Annemarie Carpendale ab. Aber wer ist Lena Gercke überhaupt und wie fing ihre Karriere an?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch wenn „The Voice of Germany“ bereits seit dem 8. Oktober 2020 läuft, gibt es kurz vor dem Halbfinale noch einen Wechsel in der Moderation: Annemarie Carendale, die Lena Gercke in ihrer Babypause vertreten hatte, wird wieder von der frischgebackenen Mutter abgelöst. Lena Gercke moderiert „The Voice“ allerdings nicht das erste Mal...

Biographie zu Lena Gercke

Als Schaltjahrkind wurde Lena Johanna Gercke am 29.02.1988 im hessischen Marburg geboren, wuchs jedoch in Cloppenburg als Kind einer Metzgerfamilie, wie sie gerne betont, auf. Dort absolvierte sie an der Liebfrauenschule Cloppenburg ihr Abitur. Als Kind nahm Lena Tanz- und Akrobatikunterricht.

Bereits vor ihrem Abi arbeitete Lena Gercke als Model und wurde für Fotoshootings und den Laufsteg gebucht.

Lena Gercke bei Germany's Next Topmodel

2006 nahm Lena Gercke an der ersten Staffel von GNTM teil und fiel sofort auf. Aber nicht etwa weil sie auffällig laut oder dominant war, nein, Lena strahlte Ruhe aus und wirkte stets gut gelaunt. Am Ende konnte sie sich gegen alle Kandidaten durchsetzen und holte sich den Sieg und zierte das Cover der deutschen „Cosmopolitan“.

Lesen Sie auch Biographie und Steckbrief : The Voice of Germany 2020 - Thore Schölermann im Profil

Atamba by Lena Gercke - Das Fitnessprogramm des Models

Wenn man sich Lena Gercke einmal genauer anschaut, sieht man, dass das deutsche Modell sehr sportlich ist, aber keineswegs dürr. Wie schon Modelmama Heidi Klum betont auch Lena, dass sie regelmäßig isst, dass lasse sich in einer Metzgerfamilie gar nicht vermeiden.

Mit „Atamba“ möchte Lena ihren Fans Sport und gesunde Ernährung näher bringen.

Lena Gercke im TV

Das Topmodel stand schon oft vor der Kamera: Sie war das Werbegesicht für „Gillette“, „Karstadt“ und „Opel“. Als Moderatorin konnte man sie erstmals bei Austria's Next Topmodel - die österreichische Version von GNTM - bewundern. Danach sah man sie immer öfter als Moderatorin. Erst bei „red!“ und seit 2016 neben Thore Schölermann auch bei „The Voice of Germany“.

Vor „The Voice“ saß Lena zudem neben Dieter Bohlen,Bruce Darnell und Guido Maria Kretschmer in der Jury von „Das Supertalent“.

Lena Gercke und „About You“

Heute ist Lena nicht nur als Model oder Moderatorin in Deutschland bekannt, auch ihre Mode-Kollektion „LeGer“ ist ein großer hit. „LeGer by Lena Gercke“ ist Lena Gercke Kollektion, die im Online-Shop „About You“ gelauncht wurde.

Lena Gercke ganz privat