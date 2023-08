„Shoppen wie ein Milliardär“ Neue Shopping-App „Temu“ - das steckt dahinter

Das amerikanische Unternehmen „Wish“ praktiziert bereits seit zehn Jahren ein ähnliches Geschäftsmodell. Auch Wish tritt nur als Vermittler zwischen Händlern und Käufer auf und lockt seine Kunden mit hohen Rabatten und niedrigen Preisen. Bereits 2020 knackte Wish laut eigenen Angaben die Marke von 100 Millionen aktiven Nutzern. Die Verbraucherzentrale berichtet schon im Februar von auffällig vielen Beschwerden bei Nutzern, die Produkte über Wish bestellt hatten. Produkte kamen häufig beschädigt oder gar nicht an oder waren schlecht verarbeitet. Viele Kunden erreichte bereits vor Erhalt der Ware ein teures Mahnschreiben oder ihnen wurde bei in Inanspruchnahme der Rücksendemöglichkeit mit einer Kontosperrung gedroht.