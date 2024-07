Überlastete Handynetze in Gelsenkirchen Streaming Taylor – posten statt genießen für 400 Euro

180.000 Menschen werden allein die drei Gelsenkirchener Konzerte von Taylor Swifts „The Eras“-Tour in Deutschland erlebt haben. Zu sehen bekommen ihre gigantischen Shows aber wohl Millionen – den Social-Media-Kanälen sei Dank. Kaum jemand entkommt in diesen Tagen Instagramstorys, TikTok-Reels oder Whatsapp-Videos aus dem Inneren jenes Sportstadions, in dem sonst vor allem Fußballspiele ausgetragen werden. Zuletzt das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und der Slowakei Ende Juni. Das hat Vodafone jetzt für einen interessanten Vergleich herangezogen: Der Auftritt von US-Superstar Taylor Swift hat den Datenverbrauch in den Handynetzen derart in die Höhe getrieben, dass im selben Zeitraum 20 Prozent mehr Datenvolumen verschickt worden sind als beim Achtelfinale.