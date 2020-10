„Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht“ : Zwei Brüder und die Schuld

Berlin Der Berliner „Tatort“ zum Tag der deutschen Einheit stellt eine Schlüsselfrage vieler deutscher Familien: War Opa ein Nazi?

„Ich war zu feige, für Deutschland zu kämpfen“ – das ist auf dem Schild zu lesen, das an einer Schnur um den Hals von Klaus Keller hängt. Der erfolgreiche Bauunternehmer wird erschossen auf seiner Dachterrasse gefunden, ausgerechnet am Abend der Feier zu seinem 90. Geburtstag. Kellers Familienunternehmen steckte im Bau eines Holocaust-Dokumentationszentrums in Israel, Versöhnung war sein großes Lebensthema. Nelli Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke), die die Ermittlung übernehmen, denken unweigerlich an den Zweiten Weltkrieg, an Neonazis und Judenfeindlichkeit. Was sie skeptisch macht: Ein Foto von Tatopfer Klaus und seinem Bruder Gert (Friedhelm Ptok) ist aus der Wohnung des Toten verschwunden. Hat der Mord etwas mit den Brüdern zu tun?