Nach Explosion : Tanker brennt vor Sri Lanka - 270.000 Tonnen Öl drohen auszulaufen

Colombo Auf einem Öltanker in der Nähe von Sri Lanka ist nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen. 270.000 Tonnen Öl drohen ins Meer auszulaufen.

Auf einem Öltanker hat sich in der Nähe von Sri Lanka eine Explosion mit anschließendem Brand ereignet. 270.000 metrische Tonnen Öl drohten ins Meer auszulaufen, sagte ein Armeekommandant in Sri Lanka am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Feuer sei am Morgen (Ortszeit) im Maschinenraum ausgebrochen und am Nachmittag noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Marinesprecher von Sri Lanka.