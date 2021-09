Aline Abboud : Das ist die neue „Tagesthemen“-Moderatorin

Hamburg Sie ist die Nachfolgerin von Pinar Atalay: Aline Abboud wird neue „Tagesthemen“-Sprecherin und damit eine von Deutschlands bekanntesten TV-Nachrichtenjournalistinnen. Ihre erste Sendung moderiert sie schon bald.

Aline Abboud wird bald gefühlt jeder TV-Nachrichtenzuschauer in Deutschland kennen. Sie ist die Neue im „Tagesthemen“-Team, dem ARD-Flaggschiff in Hamburg mit Millionenpublikum. Nach dem Weggang von Pinar Atalay zum Privatsender RTL rückt die 33-Jährige auf in das Moderatorenteam mit Ingo Zamperoni und Caren Miosga. Am Samstag (4. September, 23.30 Uhr) moderiert Abboud ihre erste „Tagesthemen“-Sendung.