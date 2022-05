Mehr als 500 Mal : Handballtrainer missbraucht Kinder jahrelang beim Training sexuell

Stuttgart Über 500 Mal missbrauchte ein Handballtrainer aus Fellbach mehrere Kinder und Jugendliche. Deshalb muss der 53-Jährige nun für einige Jahre ins Gefängnis. Den Opfern geht es dabei um mehr als Strafe.

Es ist ein Horrorszenario: Nichtsahnend schicken Eltern ihre Kinder in die Sporthalle, zum Handball. Doch nach vielen Jahren stellt sich heraus, dass sie von ihrem Übungsleiter nicht nur trainiert, sondern auch angefasst und sexuell missbraucht wurden - so wie in Fellbach im Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg). Einen ehemaligen Sporttrainer verurteilte das Landgericht Stuttgart am Donnerstag deshalb zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten.