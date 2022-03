Neue Studie veröffentlicht : Sterblichkeit bei Senioren auf dem Land deutlich höher

Wiesbaden In Deutschland liegt nach einer Studie die Sterblichkeit bei Menschen über 80 Jahren in der Stadt bis zu zehn Prozent unter dem verzeichneten Niveau ländlicher Gegenden.

Menschen, die älter als 80 Jahre sind und im ländlichen Raum wohnen, weisen laut einer Studie eine höhere Sterblichkeit auf als die gleichaltrige Bevölkerung in Städten. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch veröffentlichte internationale Studie, die Forschende am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden in der Fachzeitschrift "Public Health" publiziert haben.