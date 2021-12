Laut einer Studie : Rassismus-Opfer zeigen Diskriminierung oft nicht an

Berlin Wer von Rassismus betroffen ist, wehrt sich nur selten dagegen. Das legt eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung nahe. Welche Gründe das haben kann.

Opfer von Rassismus wehren sich einer Studie zufolge nur selten gegen eine erlittene Diskriminierung. Rassistische Diskriminierung auf Ämtern und von Behörden bleibe häufig folgenlos, heißt es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Wo Melde- und Beschwerdestellen existierten, würden häufiger Gegenmaßnahmen ergriffen. „Dies trifft etwa auf Benachteiligungen im Bildungswesen und am Arbeitsplatz zu“, erklärte Dorothea Rausch, eine der Autorinnen der Studie.