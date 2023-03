grenzen der Work-Life-Balance Was an Arbeit glücklich macht

Nun zeigen Langzeitstudien wie die bereits 1938 begonnene biografische Erhebung „Harvard Study of Adult Development“ zur Entwicklung erwachsener Menschen, dass Arbeit durchaus ein wesentlicher Faktor für ein glückliches Leben sein kann. Und zwar unabhängig von der Art des Jobs, denn aus Glücksforscher-Sicht ist das wichtigste an der Arbeit, dass sie Kontakte bietet. Wie Studienleiter Robert Waldinger in einer Publikation der Universität Harvard ausführt, sind glückliche Menschen signifikant seltener krank und ihr Glücklichsein steht in Zusammenhang mit vor allem einem Faktor: guten Beziehungen – in der Freizeit wie im Job. Für die Studie wurden und werden Menschen über Jahrzehnte nach ihrem Leben und Einstellungen befragt. Dabei zeigte sich auch, dass weder Bezahlung, Ruhm, noch Auszeichnungen für besondere Leistungen die Zufriedenheit von Menschen besonders steigert, sondern die Qualität ihrer Kontakte zu den Kollegen und die Selbstwahrnehmung ihrer eigenen Rolle etwa als guter Mentor oder fairer Chef. „Unser soziales Leben ist ein lebender Organismus, der gepflegt werden muss“, sagt Waldinger. Darum sei neben der körperlichen die „soziale Fitness“ genauso bedeutsam für ein zurfriedenes Leben. Laut Waldinger kann jede Art von zwischenmenschlichem Kontakt das Wohlbefinden steigern, nicht nur die engen Beziehungen zu Familie und Freunden, sondern auch die zu Kollegen oder die flüchtige, aber freundliche Begegnung mit einem Mitarbeiter am Empfang oder in der Kantine.