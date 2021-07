Frauen oft betroffen : Für Alleinerziehende ist das Armutsrisiko besonders groß

Gütersloh Viele Ein-Eltern-Familien können das Existenzminimum trotz Arbeit nicht decken. Frauen sind einer neuen Studie zufolge besonders stark betroffen.

Für alleinerziehende Familien ist das Armutsrisiko einer Studie zufolge größer als bei jeder anderen Familienform. Hierzulande gelten 42,7 Prozent aller Ein-Eltern-Familien als einkommensarm, wie aus der am Donnerstag vorgestellten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervorgeht. Von allen Kindern, die Hartz-IV-Kindersätze beziehen, leben demnach 45 Prozent in alleinerziehenden Familien.