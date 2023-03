Arbeitskämpfe in der kritischen Infrastruktur Arbeitgeber fordern Begrenzung des Streikrechts

Acht Jahre nach dem letzten großen Post-Streik ist es wieder so weit: In einer Urabstimmung sprachen sich 85,9 Prozent der Arbeitnehmer der Deutschen Post für einen unbefristeten Streik aus, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag bekannt gab. Damit könnten schon bald wieder Millionen Briefe und Pakete liegen blieben. Der Bonner Konzern sieht sich gut vorbereitet und weist daraufhin, dass nicht einmal die Hälfte der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert ist. Noch kann der Streik abgewendet werden: Schon an diesem Freitag wollen beide Seiten erneut verhandeln. Die von Verdi geforderte Lohnerhöhung von 15 Prozent werde die Post eine Milliarde Euro kosten, warnte Finanzvorstand Melanie Kreis.