Am Strand von Scheveningen : Wie der Schaum im Meer entsteht

Ein Retter steht in Schaumbergen am Strand von Scheveningen. Foto: dpa/ANP

Scheveningen Bilder vom Rettungseinsatz für die verunglückten Surfer in der Nordsee zeigen Helfer, die am Strand von Scheveningen in braunen Schaumbergen stehen. Der Schaum entsteht durch ein Naturphänomen.