Nach weltweiter Störung : Facebook, Instagram und WhatsApp wieder online

Die sozialen Plattformen sind in der Nacht wieder nach und nach wieder online gegangen . Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

San Francisco Mehr als sechs Stunden waren die Plattformen des Online-Riesen nicht erreichbar. Ein größerer Ausfall war och nie zuvor beobachtet worden. Inzwischen sind die sozialen Netzwerke wieder verfügbar. Die Ursache des Problems ist noch unklar.

Die Website Downdetector, die IT-Störfälle dokumentiert, bezeichnete den Ausfall bei Facebook als "den größten jemals beobachteten". Seit Mitternacht mitteleueropäischer Zeit gingen die dort eingehenden Fehlermeldungen stark zurück. In den vorhergehenden Stunden gab es zehntausende Hinweise auf Probleme, betroffen waren möglicherweise dutzende Millionen von Nutzern in zahlreichen Ländern.

Der „New York Times“ zufolge griff Facebook zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um den stundenlangen Ausfall seiner Dienste zu beheben. Das Online-Netzwerk habe ein kleines Mitarbeiter-Team in sein Rechenzentrum im kalifornischen Santa Clara losgeschickt, um einen „manuellen Reset“ der Server zu versuchen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf ein internes Rundschreiben.

Internet-Experten vermuteten einen Fehler in Einstellungen für die Infrastruktur, über die Nutzer Facebooks Ressourcen erreichen. Dadurch seien die Dienste nicht mehr erreichbar geworden. Doug Madory, Direktor für den Bereich Internet-Analyse bei Kentik Inc., erklärte, es habe nach einem Problem mit dem DNS-Service ausgesehen, der dafür sorgt, dass eine Adresse wie „facebook.com“ in eine IP-Adresse wie „123.45.67.890“ übersetzt wird.