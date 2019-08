Mit geheimem Mechanismus : Architekt errichtet Statue von Donald Trump in Heimatland von Frau Melania

Architekt errichtet Statue von Donald Trump in Heimatland von Frau Melania

Eine Statue von Melania Trump gibt es in dem kleinen slowakischen Ort schon. Foto: AP/Miro Majcen

Sela pri Kamniku/Slowenien Eine Statue von Melania Trump gibt es dort schon, jetzt hat Architekt Tomaz Schlegl auch eine von Donald Trump erstellt. Auf Knopfdruck fährt diese die Zähne aus, im wahrsten Sinne des Wortes.

Ein Architekt hat eine mit einer politischen Botschaft versehene Statue des US-Präsidenten Donald Trump im Heimatland von dessen Frau Melania, Slowenien, errichtet. „Wie alle Populisten hat die Statue zwei Gesichter“, sagte der Architekt Tomaz Schlegl. „Eines ist menschlich und nett, das andere ist das eines Vampirs.“ Wenn man an der Holzstatue einen Mechanismus auslöst, werden in dem mit Rot bemalten Mund haiähnliche Zähne sichtbar.

Die Statue zeigt Trumps gewellte Haare, einen blauen Anzug, ein weißes Hemd und eine lange rote Krawatte. Der rechte Arm der knapp acht Meter großen Statue ist mit geballter Faust wie bei der Freiheitsstatue von New York nach oben gestreckt.

Die Statue wurde auf einem Privatgrundstück in den Hügeln des verschlafenen Dorfs Sela pri Kamniku, rund 30 Kilometer nordöstlich der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gebaut. Die Statue muss bis 31. Oktober entfernt werden. Einige örtliche Dorfbewohner, die mit dem Aussehen der Statue unzufrieden sind, haben vorgeschlagen, sie an diesem Tag in Brand zu stecken. „Ich dachte, es wird eine Skulptur, eine Statue“, sagte Stane Supar. „Aber jetzt ist dieses riesige Ding gewachsen und jeder sagt mir, es sei eine Provokation.“