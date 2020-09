Verbreitung kinderpornographischer Inhalte : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Christoph Metzelder

Christoph Metzelder sitzt im Jahr 2018 auf dem Podium des Internationalen Trainer-Kongresses vom Bund Deutscher Fussball-Lehrer in Dresden. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Killig

Düsseldorf Dem ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder droht ein Gerichtsverfahren wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten. Fast 300 solcher Inhalte sollen sich auf seinem Mobiltelefon befunden haben.

Vor einem Jahr, im September 2019, holten Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg den früheren Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder aus seinem Trainer-Lehrgang an der Sportschule Hennef. Er stand im Verdacht, kinderpornografische Inhalte verbreitet zu haben. Das teilte das LKA damals unter Nennung des Namens des Angeschuldigten mit. Anschließend durchsuchten Beamte des LKA Hamburg Metzelders Wohnung in Düsseldorf und stellten Datenträger sicher.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Anklage beim Amtsgericht Düsseldorf gegen den Angeschuldigten erhoben, teilte diese mit. Und das Amtsgericht bestätigte am Freitag, dass eine Anklage „gegen den ehemaligen Profifußballer Christoph Metzelder wegen Verbreitung kinderpornographischer Schriften in 29 Fällen und Besitzes kinderpornographischer und jugendpornographischer Schriften in einem weiteren Fall“ eingegangen sei.