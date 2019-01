Branchenausblick für 2019: „Medien müssen Vertrauen zurückgewinnen“

Berlin Als Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger geht Springer-Chef Mathias Döpfner mit der Branche hart ins Gericht.

(dpa) Printmedien in Deutschland müssen sich nach den Worten des Präsidenten der Zeitungsverleger, Mathias Döpfner, einer wachsenden Entfremdung zwischen Lesern und Redaktionen stellen – und das nicht erst als Folge des Fälschungsskandals beim „Spiegel“. Nicht die Digitalisierung sei das Problem von Zeitungen und Zeitschriften, sondern eine sich seit Jahren hinziehende intellektuelle und inhaltliche Krise des Journalismus. Springer-Vorstandschef Döpfner äußerte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur Zweifel am Auftritt von Journalisten auf Twitter und Facebook. Er empfehle größte Zurückhaltung, wenn nicht gar totale Enthaltsamkeit.

„Ich will nicht verallgemeinern, das gilt niemals für alle“, sagte der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). „Aber leider haben sich entsprechende Geisteshaltungen in ganz verschiedenen Verlagen und Redaktionen eingenistet und dazu geführt, dass es zu einer tiefen Entfremdung zwischen Leserinnen und Lesern und den journalistischen Angeboten gekommen ist.“ Das bedeute nicht, den Lesern nach dem Mund zu reden, aber genauer zu wissen, was wen wie interessiere.

In einem Brief an die Verleger zum neuen Jahr ermutigte Döpfner die BDZV-Mitglieder, sich 2019 auf Kernaufgaben zu besinnen und sich die Glaubwürdigkeit wieder zu verdienen. „Denn nur so können wir die Populisten und Feinde der Pressefreiheit in ihre Schranken weisen.“ Auch nach dem Fälschungsskandal um den früheren „Spiegel“-Reporter Claas Relotius werde man sich nicht als „Lügenpresse“ verunglimpfen lassen.