Kommunikation Sprachnachrichten – Umgang mit dem ständigen Pling

Sprachnachrichten sorgen für eine Fragmentierung des Dialogs – und oft auch des Alltags, wenn Menschen das Handy nie beiseitelegen, sondern zumindest oberflächlich beständig verfolgen, wer ihnen schreibt oder Nachrichten hinterlässt. „Wenn man sich wirklich Autonomie bewahren will, sollte man Signaltöne ausschalten oder das Handy in gewissen Zeiten weglegen“, sagt Hefner. Daniela Otto empfiehlt, den Nachrichteneingang höchstens stündlich zu kontrollieren. „Man braucht etwa 15 Minuten, um in einen Zustand der Konzentration zu kommen“, sagt Otto, „wenn man sich ständig unterbrechen lässt, findet man nie in diesen Flow, in dem man die Zeit vergisst und Dinge effizient erledigen kann.“