Die Menschen in Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und sehr hohe Temperaturen, aber auch vereinzelte Gewitter einstellen. Am Morgen sind die Temperaturen noch angenehm. Morgendunst und Nebel legen sich über Wiesen und Felder. Die Landschaft ist in warmoranges Licht getaucht.Hinter einem Baum geht am Morgen die Sonne auf und färbt den Bodennebel in Riedlingen (Baden-Württemberg). Für den Tag sind Temperaturen an die 30 Grad Celsius vorhergesagt.