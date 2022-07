Mallorca-Hit „Layla“ : Schäbiger Sexismus oder Song des Jahres?

Strohhalme, Sangria und schamlose Schlagermusik – der heilige Dreiklang aller Ballermanntouristen. Foto: dpa/Jens Kalaene/DPA

Meinung Platz eins der deutschen Charts und Dauerbrenner (nicht nur) am Ballermann: Warum der Hit zweier Stimmungssänger über die „Puffmama Layla“ nicht dazu taugt, die #Metoo Errungenschaften infrage zu stellen.

Auf jeder Familienfeier, jeder Hochzeit, jeder gelungen Party gibt es diesen einen Pur-Hitmix-Moment. Die ersten Sekunden erklingen, die Gläser werden abgestellt, die Tanzpartner geschnappt. Hartmut Engler setzt an und mit ihm die Feiermeute – vielleicht nicht takt- aber textsicher, so viel ist klar. Es folgen viereinhalb (in der Langversion sogar neuneinhalb) Minuten pure Ektase im Wortsinne, es ist der Peak jeder Party, das endgültige Abschütteln des Alltags und Anspruchs, jedenfalls was die eigene Performance und die Reputation dessen betrifft.

Einen Ballermannurlaub, wahlweise eine Mannschaftsfahrt/eine Kegelklubtour welchen Ziels auch immer oder auch ein Schützenfestwochenende kann man sich in der Regel vorstellen wie die Langzeitversion einer normalen Party. Unter erschwerten Bedingungen natürlich: Weniger Schlaf, in Summe mehr Alkohol, eingeschweißte Truppe, dadurch erhöhter Druck infolge des Gruppenzwangs. Aber wie jede einfache Festivität braucht auch diese Spezies, die sicherlich nicht jedermanns Sache ist, ihren eigenen Soundtrack, ihren Pur-Hitmix-Moment. Was sich in Anbetracht des niveaulich eher puristischen Formates über die Jahre in ein eigenes Genre entwickelt hat: Die Ballermanhits.

Von Mickie Krause über Peter Wackel bis hin zu Mia Julia und natürlich Mallorcas König Jürgen Drews hat El Arenal schon so einiges an Party-Paten hervorgebracht. Ihre Hymnen, die meist dort zu Hits werden, bevor sie hier zu hören sind, besingen Johnny Däpp, Mama Laudaa und Anton aus Tirol. Mal geht es um das rote Pferd, mal um Cowboys und Indianer, immer wieder schlicht um Bier und „saufi saufi“. Der aktuell erfolgreichste Song zwischen Megapark und Schinkenstraße heißt „Layla“ und ist inhaltlich nicht weniger schlicht gehalten. "Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler", besingt das Duo „DJ Robin & Schürze“, bürgerlich Michael Müller und Robert Leutner aus Schwaben, in eingängiger Meoldie. La-la-la-la-la-la-la-Layla La-la-la-la, geht es niedrigschwellig weiter.

“Hochgradig sexistisch“, attestiert ein Musikwissenschaftler dem Platz-eins-Chartshit. „Blanker Sexismus“, findet auch die hessische Juso-Vorsitzende Sophie Frühwald, die das Lied auf einer Veranstaltung der Jungen Union entdeckt und bei Twitter öffentlich angeprangert hat. Sogar die Errungenschaften der #Metoo-Bewegung mache der Song zunichte, finden einige Kritiker. Das ist aus mehreren Gründen Unsinn. Oder zumindest arg übertrieben. Zum einen eignen sich Schlager dieser Couleur schlicht nicht, um einen kulturpolitischen Maßstab anzulegen. Wenn jedenfalls, dann müssten etliche Klassiker hinterfragt und streng genommen von den Playlists verbannt werden. Zumal von „Zehn nackten Friseusen“ bis „Zwanzig Zentimeter“ Sexismus sicherlich nicht allein Männern gegenüber Frauen zur Last gelegt werden könnte. Zum anderen lässt sich der Sexisten-Vorwurf auf das Stimmungssängerduo aus Schwaben nicht ganz erhärten. Im Musikvideo zu ihrem Hit spielt ein Mann „Layla“ – mit Absicht, weil es ihnen offenbar auch darum geht, mit Klischees zu spielen.