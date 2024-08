Flüchtlingsunterkunft in Solingen „Ich glaube, die Polizei hielt mich für den Attentäter“

Es sind nur wenige Bewohner, die am Montag ihre Unterkunft an der Goerdelerstraße in Solingen verlassen. An normalen Tagen stehen vor dem ehemaligen Finanzamt, in dem seit Ende 2022 wieder Geflüchtete untergebracht sind, junge Männer zusammen, um zu rauchen, zu telefonieren oder miteinander zu reden. Doch dieser Montag ist kein normaler Tag. Bilder und Videos der Flüchtlingsunterkunft waren am Wochenende um die Welt gegangen, weil es das letzte Zuhause des mutmaßlichen Attentäters Issa Al H. war. Der Syrer soll am Freitag auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen getötet und acht verletzt haben.