Per Handy Testwarnmeldung : Bundesweiter Warntag findet am 8. Dezember statt

Bundesweiter Warntag findet am 8. Dezember statt

Per Handy Testwarnmeldung

Der diesjährige bundesweite Warntag zur Erprobung verschiedener Wege zur Gefahren-Information wird am 8. Dezember stattfinden. Darauf verständigten sich die Innenminister von Bund und Ländern, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Bundesweit auf Handys verschickt wird dabei über das sogenannte Cell Broadcast erstmals eine Testwarnmeldung der höchsten Warnstufe.