Ein „Simpsons“-Scherz wird wahr Hip-Hop-Band Cypress Hill spielt mit London Symphony Orchestra

Nachdem Fans der Hip-Hopper als auch der „Simpsons“ und der ruhmreichen Klassik-Musiker aus London jahrelang in Online-Netzwerken für eine Vereinigung geworben haben, soll diese nun am Mittwochabend Wirklichkeit werden. „Es ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir haben im Laufe unserer Karriere schon an vielen historischen Orten gespielt - aber an keinem so prestigeträchtigen wie nun“, sagte B-Real der BBC.