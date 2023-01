„Silent Cut“ Waschen, Schneiden, Schweigen: Friseurbesuch ohne Small Talk

In Österreich und der Schweiz können Kunden den Small Talk beim Friseur ebenfalls von vornherein ausschließen. In Berlin bieten auch Anna Jäger vom Salon Blush in Friedrichshain oder Philipp Hofstätter in Kreuzberg stille Termine an. „Hair talk but no small talk“ – Frisur besprechen ja, Small Talk nein – damit bewirbt zudem der Salon Rohn in Charlottenburg seinen „Silent Service“.