Düsseldorf: "Sie haben Pech, Ihr Flug ist überbucht"

Düsseldorf Die Airlines überbuchen ihre Maschinen aus wirtschaftlichen Gründen. Die Fluggäste bleiben dabei auf der Strecke. Der Fluggastverband "Flightright" warnt Betroffene davor, sich als Entschädigung mit Gutscheinen zufrieden zu geben.

Carmen Porschen ist guter Dinge, als sie drei Stunden vor Abflug mit ihren vier Freundinnen am Check-in-Schalter von Eurowings am Düsseldorfer Flughafen an der Reihe ist. Die Frauen freuen sich seit Monaten auf ihren fünftägigen Städtetrip in Lissabon. "Wir würden gerne zusammensitzen", sagt die 36-Jährige. "Und wenn es geht, nicht in einer ungeraden Reihe. Wir sind da ein bisschen abergläubisch." Die Frau am Schalter guckt auf ihren Bildschirm und antwortet: "Mal sehen, ob Sie überhaupt fliegen. Sieht eher schlecht für Sie aus." Die Frauen halten das zunächst für einen Scherz. Doch schnell vergeht ihnen das Lachen. Die Maschine sei überbucht. Zwei von ihnen müssten hier bleiben. Da sei nichts zu machen. Sie hätten Pech, könnten aber die nächste Maschine nach Lissabon nehmen, sagt die Frau am Schalter. "Die geht morgen ab Stuttgart."