Es geht um Millionen: Spanische Staatsanwaltschaft reicht Klage gegen Superstar Shakira ein

Madrid In zwei Jahren soll die Sängerin Shakira mehrere Millionen Euro illegal zur Seite geschafft haben. Jetzt hat die spanische Staatsanwaltschaft Klage eingereicht.

Die Staatsanwaltschaft von Barcelona hat Klage gegen die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira wegen Steuerbetrugs eingereicht. Der 41-Jährigen werde vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 rund 14,5 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben, berichtete die Zeitung „El País“. Insgesamt würden der Künstlerin sechs Delikte zur Last gelegt.

Probleme mit spanischem Fiskus : Shakira soll Millionen an Steuern hinterzogen haben

Nach Auffassung der Behörden soll Shakira im fraglichen Zeitraum bereits mehr als sechs Monate pro Jahr in Katalonien verbracht haben und deshalb in Spanien steuerpflichtig gewesen sein. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll sie aber angegeben haben, auf den Bahamas zu leben. Die Sängerin hat seit 2015 offiziell ihren Wohnsitz in Spanien.