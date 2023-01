Tanztheater in Köln Todsünden führen ins Inferno

„Beautiful that you came today“, begrüßt der sympathische Compagnie-Chef Eric Gauthier das Kölner Publikum. Mit seiner Dance Company gastierte der am Stuttgarter Theaterhaus ansässige Choreograf nun in Köln und zeigte „Seven Sins“, eine Produktion, die die Crème de la Crème der internationalen Tanzszene versammelt: Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal, Marco Goecke, Marcos Morau, Hofesh Shechter, Sasha Waltz und Aszure Barton. Und so begeistert der kurzweilige Abend mit seiner Vielfalt an Ideen, an Herangehensweisen ans Thema, an Bewegungsmaterial und Musik.