Laut Umfrage : Luxus-Segelschiff "Royal Clipper" zu bestem Kreuzfahrtschiff für unter 1000 Personen gekürt

Der „Royal Clipper“ hat in einer Umfrage von USA Today in der Kategorie „Kreuzfahrtschiffe für weniger als 1000 Personen“ den ersten Platz belegt. Foto: Star Clippers

Monaco Das Unternehmen Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Zur Flotte zählt unter anderem der Fünfmaster „Royal Clipper“ - der jetzt als bestes Kreuzfahrtschiff gekürt wurde.

Erster Platz für das größte Kreuzfahrt-Segelschiff der Welt: Die Leser von „USA Today“ kürten jetzt den Fünfmaster der Reederei Star Clippers als bestes Kreuzfahrtschiff in der Kategorie „weniger als 1.000 Passagiere“. Gleichzeitig veröffentlicht Star Clippers das neue Programm für die drei Großsegler „Royal Clipper“ sowie die Schwesterschiffe „Star Clipper“ und „Star Flyer“. Nachdem in diesem Sommer die komplette Flotte im Mittelmeer jenseits der maritimen Rennstrecken die Segel setzt, stehen im Winter Routen durch die Karibik und nach Costa Rica auf den Fahrplänen.

BBQ am Strand und kleine Buchten für Badeaufenthalte

Die Britischen Jungferninseln mit Jost van Dyke und St. Bart, eine Region, die Christopher Columbus bei seiner zweiten Erkundung ansteuerte und zu den absoluten Segelparadiesen zählt, sind das Fahrtgebiet der „Star Flyer“. Für alle Passagiere ist das obligatorische Star Clippers Barbeque am Strand absoluter Höhepunkt aller Karibikreisen.

Mindestens genau so spektakulär ist der neue Fahrplan des Viermasters „Star Clipper“, der entlang der Pazifikküste nach Costa Rica führt und das Erlebnis einer Segel-Kreuzfahrt mit der Naturschönheit Costa Ricas verbindet. Die Westküste Costa Ricas ist ein Naturparadies und an Artenvielfalt kaum zu übertreffen. 10 Prozent aller Tierarten weltweit und 9.000 Pflanzenarten können die Passagiere der „Star Clipper“ bei Ausflügen zu Nationalparks und durch Dschungelgebiete erleben. Dazu kommen Anläufe in Panama und Nicaragua.