Auch im Swimming Pool gibt der 29-Jährige stets eine gute Figur ab. Mit 18 Jahren saß er im Gefängnis. Denn sein Leben sah nicht immer so rosig aus: „Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich solange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß“, sagt er selbst.