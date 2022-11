Schuldenfalle Weihnachten : Darum sollten Geschenke besser nicht auf Pump gekauft werden

Berlin/Bremen Gehören unter dem Weihnachtsbaum irgendwie dazu: Geschenke. Gerade Eltern sollten sich dem finanziellen Druck aber nicht komplett unterwerfen - insbesondere wenn das Geld knapp ist.

Das hat zwei Gründe: Zum einen muss die Rechnung am Ende so oder so bezahlt werden - mehr Geld ist deswegen trotzdem nicht da. Und zum anderen werden bei vielen Menschen zum Anfang des Jahres gleich wieder wichtige Versicherungsrechnungen fällig, die nicht aufgeschoben werden können.