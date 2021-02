Schnee in NRW : „Wir haben keinen harten, sondern einen etwas normaleren Winter“

In Winterberg dürfte es auch an diesem Wochenende wieder viel schneien. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der Schnee ist zurück in NRW. Doch eine Datenauswertung unserer Redaktion zeigt: Die weiße Winterpracht ist im Westen mittlerweile zur Rarität geworden. Experten warnen: Dass es dieses Jahr mal wieder stärker schneit, ist nur eine weitere Folge des fortgeschrittenen Klimawandels.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage in Nordrhein-Westfalen, den ganzen Sonntag über sollen unwetterartige Schneefälle innerhalb eines Tages den Westen Deutschlands in ein dickes weißes Kleid hüllen. Zum wiederholten Male. Schon zum Jahreswechsel und in den ersten Januar-Wochen schneite es immer wieder, auch im flachen Rheinland, wo der Schnee allerdings nie lange liegen blieb. Die Folge: Ein Ansturm auf Winterberg im Sauerland und die Eifel.

Beim DWD haben sich deshalb in den vergangenen Wochen viele Menschen gemeldet, die ob des vielen Schnees den Klimawandel hinterfragten. „Wir haben keinen harten, sondern lediglich einen etwas normaleren Winter, was den Schneefall angeht“, sagt Andreas Friedrich vom DWD. „Das ist vielleicht etwas in Vergessenheit geraten, weil in den vergangenen Jahren viele der bisher schneeärmsten Winter in Serie aufgetreten sind.“ Auch in diesem Winter seien die Monate Dezember und Januar im Durchschnitt wärmer gewesen als während der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990: Um etwa drei beziehungsweise ein Grad. Friedrich kommt stattdessen zu dem Schluss: „Die Klimaerwärmung ist auf der Überholspur“.

Dieses Bild ergibt sich auch aus der Schneedaten-Auswertung unserer Redaktion. Die ausgewählten DWD-Wetterstationen in den verschiedenen Gebieten und Höhenlagen NRWs verzeichnen im Zeitraum von 1990 bis 2020 viel weniger Schneedeckentage und an diesen Tagen eine deutlich niedrigere Schneedecke als im Vergleich zur Periode zwischen 1960 bis 1989: Die Tage mit Schneedecke gingen um 21 bis 55 Prozent zurück, die Schneehöhen um fünf bis 69 Prozent – je nach Standort. Auch die Tage mit Dauerfrost nahmen in den vergangenen 30 Jahren um sechs bis 25 Prozent ab.

Dass es trotzdem immer wieder Winter viel Schneefall gibt, wie in diesem Jahr oder zuletzt 2010 und mit Abstrichen auch 2013, schließe sich laut Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) nicht aus. Ganz im Gegenteil: Er vermutet, dass der Klimawandel gar zu Schneefall-begünstigende Wetterlagen beitrage: "Durch immer wärmere Sommer heizen sich die Meeresflächen in Nord- und Ostsee stärker auf und geben diese Wärme im Winter ab“, sagt Hoffmann. „Fällt das dann mit einer günstigen Wetterlage und einem nördlichen Anströmen gegen die Mittelgebirge zusammen, kann es zu massiven Schneefällen kommen."

Genau diese Konstellation ergebe sich in diesem Jahr durch ein bestimmtes Wetterphänomen, sagt Hoffmann: Dem „Polarwirbelsplit“. Normalerweise sei die arktische Polarluft durch einen starken Westwind gefangen, der um die Pole kreise, der sogenannte Polarwirbel. Schwäche sich der Polarwirbel aber ab, könne immer wieder Kaltluft ausbrechen und von den Polen Richtung Westen entkommen. Alle fünf bis zehn Jahre breche sie dabei so aus, dass die Kaltluft von Grönland in südliche Richtung nach Mitteleuropa abdrifte und für starke Wintereinbrüche sorge. In diesem Jahr sei die Schwächung des Polarwirbels gar so stark, dass dieser sich aufgeteilt habe. "Das bescherte bereits einen Kaltlufttrog bis zur iberischen Halbinsel und den extremen Winter in Spanien. Weil es zudem zwischen Warm- und Kaltluft immer eine Ausgleichsbewegung gibt, gab es auf engstem Raum in Griechenland gleichzeitig eine Hitzewelle“, sagt Hoffmann. Mitte Januar hatten Schneemassen unter anderem in der spanischen Hauptstadt Madrid das öffentliche Leben quasi zum Erliegen gebracht.

Hoffmann und seine Kollegen am PIC haben bereits 2017 festgestellt, dass die Schwächen des Polarwirbels zunehmen und vermuten, dass das ebenfalls mit der Erderwärmung zu tun haben könnte. Denn die Eismassen heizen sich durch sie etwa doppelt so stark auf wie die Kontinente in den mittleren Breiten, die Temperaturunterschiede nehmen also ab. „Das verändert auch die Luftströmungen. Bei dem Entstehen von Hitzewellen ist das schon recht gut verstanden. Inwieweit die auch für Kältewellen im Winter gilt, ist das noch nicht eindeutig verstanden."

Zudem könne eine wärmere Atmosphäre auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen, wie Friedrich vom DWD erklärt: „Wir wissen, dass im Winter die Niederschlagssummen eher zugenommen haben. Gleichzeitig steigt durch mildere Temperaturen aber die Schneefallgrenze immer weiter.“ Das hat zur Folge, dass sich viele milde Winter aneinanderreihen und auch in Wintern mit geschwächtem Polarwirbel der Schnee meist nur in den Mittelgebirgen länger liegen bleibt.

Genau dieses Verhalten zeigt sich auch an der von unserer Redaktion erstellten Verlaufskurve aller Messungen der NRW-Wetterstationen. Seit 1950 werden sowohl bei den Schneedeckentagen also auch bei den Schneehöhen die Ausschläge nach oben immer kleiner.