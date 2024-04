Schneckenexperte über die nimmersatten Kriechtiere In Bier ertränkt, zerschnitten, vergiftet: Was wirklich gegen Schnecken hilft

Werner Ja, sie ist langsam, aber ihre Art der Fortbewegung ist perfekt: Die Schnecke kriecht auf ihrem Bauch. Damit das gelingt, hat sie am vorderen Ende des Körpers eine Schleimdrüse. Sie ist also wie ein Schiff, das sein eigenes Wasser produziert. Und zwar immer genau so viel, wie die Schnecke braucht, um voranzukommen – im Zweifel auch über steile Hindernisse und scharfe Kanten. Sie kann die Qualität des Schleims nach Bedarf verändern. Wenn Schnecken verletzt sind, produzieren sie Schleim mit heilender Qualität, eine Art Reparaturschleim. Wenn sie steile Ebenen hinauf müssen, produzieren sie Schleim, der mehr klebt als in der Ebene. Sie können senkrecht an einer Scheibe hochkriechen, dann wird der Schleim fast schaumig.