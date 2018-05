München: Schlagerstar Jürgen Marcus mit 69 gestorben

München Der Sänger litt seit 2002 an der Lungenkrankheit COPD. In den 70ern landete er zahlreiche Hits.

Mit dem Hit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" sang sich Jürgen Marcus in den 1970er Jahren ins kollektive Gedächtnis. Sein Evergreen sicherte ihm lebenslange Popularität. Nun ist Marcus im Alter von 69 Jahren gestorben. "Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat und bereits Mitte Mai in unserer Wohnung in München verstorben ist", teilte Manager und Lebensgefährte Nikolaus Fischer gestern mit.