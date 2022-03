US-Schauspieler über seine Sucht : „Ich war wie der Troll im Keller“

Los Angeles Der Filmstar Samuel L. Jackson spricht über seine Vergangenheit als drogensüchtiger Familienvater und die zentrale Rolle seiner Ehefrau.

Hollywood-Star Samuel L. Jackson (73) ist nach eigenen Worten als junger Mann von seiner Ehefrau aus seiner Suchterkrankung gerettet worden. „Sie hätte nicht versuchen müssen, mich zu heilen“, sagte er in einem gemeinsamen Interview des Paars im Magazin „People“. „Sie hätte einfach sagen können: "Verschwinde" und mich in die Welt entlassen können. Sie hätte mich gehen lassen und das sein lassen können, was ich sein wollte.“ Stattdessen habe seine Frau darauf bestanden, dass er einen Entzug mache und Kliniken abtelefoniert, um einen Platz für ihn zu finden.