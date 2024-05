Akutes Herzproblem Schauspieler Heinz Hoenig liegt im Krankenhaus

Schauspieler Heinz Hoenig liegt nach Angaben seines Managements wegen eines akuten Herzproblems im Krankenhaus. Der 72-Jährige falle deshalb für das Musical „Ein bisschen Frieden“ von Komponist Ralph Siegel, das ab Mittwoch (8. Mai) am Deutschen Theater in München gezeigt wird, aus, teilte das Management Siegelring am Freitag mit.