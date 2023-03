Psychedelisch wirkender Pflanzensud Schamane in Mexiko nach Einfuhr von Ayahuasca freigesprochen

In Mexiko ist ein indigener Schamane aus dem Amazonasgebiet in einem Prozess um die Einfuhr des psychedelisch wirkenden Pflanzensuds Ayahuasca freigesprochen worden. Das Urteil schaffe einen Präzedenzfall für die Achtung der Rechte der indigenen Völker in Mexiko und weltweit, teilte die Nichtregierungsorganisation Iceers in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) mit.