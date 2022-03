Experte aus Sankt Augustin gibt Tipps : Wie viel Medienkonsum ist gut für mein Kind?

Interview Sankt Augustin Digitale Medien sind aus dem Leben vieler Familien kaum mehr wegzudenken – gerade in Zeiten der Pandemie. Doch wie viel Medienkonsum ist gut für mein Kind? Familienberater Kai Brüggemann erklärt, worauf Eltern wirklich achten sollten.

In Zeiten der Pandemie hat der Medienkonsum bei Kindern zugenommen. Aber wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich schädlich für Kinder? Und worauf sollten Eltern achten? Darüber spricht Johanna Heinz mit Kai Brüggemann von der Familienberatung Sankt Augustin.

In den vergangenen Wochen waren wieder viele Kinder in Quarantäne und viele Eltern mussten parallel im Homeoffice ihrer Arbeit nachgehen. Da müssen Fernseher und Tablet mitunter als digitaler Babysitter herhalten. Wie problematisch ist das?

Kai Brüggemann: Wir sind jetzt seit zwei Jahren in der Situation der Pandemie und die Vereinbarkeit des Berufs der Eltern mit der Kinderbetreuung ist immens schwierig. Wir haben hier in der Beratungsstelle den Eindruck: Die Eltern machen das gut! Pauschal lässt sich die Frage schwer beantworten. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Kind im Vorschul- oder im Grundschulalter täglich über mehrere Stunden immer nur dieses eine Angebot bekommt – oder ob das mal so ist und dann auch in der Mediennutzung begleitet wird. In der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist es wichtig, dass Eltern zu einem Belastungen bei Kindern erkennen, zum anderen auch das Bedürfnis nach Neugier und Erfahrungen stärken. Wie gut dies Gleichgewicht ist, hängt von der sogenannten Eltern-Kind-Bindung ab. Und diese spielt auch bei der Frage danach eine Rolle, wie schädlich Medienkonsum ist. Wichtig ist, dass Eltern erkennen können, wenn das Kind überfordert ist durch die Überreizung oder die Inhalte und zu wenig Bewegung bekommt.

Ich brauche also kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn meine fünfjährige Tochter am Wochenende 40 Minuten auf dem Tablet Kindersendungen schaut?

Brüggemann: Kinder in diesem Alter tragen keinen Schaden davon, wenn sie 30 oder 40 Minuten am Stück Sendungen wie „Die Sendung mit der Maus“ oder „Wissen macht Ah!“ schauen. Auch wenn die Eltern natürlich gerade enorm gefordert sind, ist hier wieder die Frage: Wie ist der Medienkonsum strukturiert? Vielleicht bespreche ich vorher mit dem Kind: „Wenn du die Sendung fertig geschaut hast, habe ich ein bisschen Zeit und dann essen wir einen Obst-Snack zusammen oder drehen eine Runde draußen“. Ich würde mein Kind in diesem Alter mit einem digitalen Endgerät nicht alleine lassen. Mit einem Klick ist es aus Versehen auf Google oder Youtube gelandet. Das kann man dem Kind ja auch offen sagen, dass sie dort auf Inhalte treffen können die unangemessen sind.

Wenn die vorher verabredeten Sendungen um sind, gibt es bei uns regelmäßig Geschrei. Was können Eltern tun, um solche Konflikte zu vermeiden oder zu lösen?

Brüggemann: Den Kindern das Medium einfach auszuschalten, das ist ganz schwierig. Ich beobachtete das bei meinen Kindern: Wenn die Fernsehen gucken, ist es unfassbar, wie sehr sie das in den Bann zieht. Die Kinder tauchen komplett in diese Welt ein: Die gucken nicht Fernsehen, die sind Fernsehen. Das gleiche gilt auch für Computerspiele. Die Sendungen sind zum Teil auch so raffiniert gemacht, mit Cliffhangern und mit Figuren, mit denen die Kinder sich super identifizieren können. Wenn man dann einem Kind sagt: „Jetzt ist Schluss“ - da bricht erst einmal eine Welt zusammen. Es darf dann auch mal wütend oder traurig sein. Eltern sollten aber nicht erwarten, dass Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter schon von sich aus das Fernsehen ausschalten. Da brauchen sie Unterstützung. Ich glaube, dass ältere Kinder ein Zeitkonto bekommen können: Du bist jetzt zwölf Jahre alt, du darfst zwölf Stunden in der Woche Medien konsumieren. Über dieses Kontingent kannst du selbst verfügen und auf die Woche verteilen.

Sie sprachen gerade von einem Bildschirmzeit-Kontingent: Wie viel Zeit sollten den Kinder maximal vor dem Bildschirm verbringen?

Brüggemann: Da gibt es verschiedene medienpädagogische Empfehlungen. Ich finde die Regel ganz gut: pro Lebensjahr pro Woche eine Stunde. Das ist eine guter Orientierungswert, zumindest bis zum Beginn der Pubertät. Das wird bei einem 14-Jährigen aber unter Umständen wieder schwer durchsetzbar sein. Wenn er seine Hausaufgaben gemacht hat, beim Vereinssport Gleichaltrige getroffen hat, zuhause mitgeholfen hat und die Tiere gefüttert hat: Dann guckt er eine Serie und danach noch einen Film. Das ist dann auch mal ok.

Zur Person Kai Brüggemann Kai Brüggemann wurde 1972 in Marburg geboren. Er hat Psychologie in Bonn studiert und eine Ausbildung zum systemischen Therapeut in Köln gemacht. Nachdem er lange in einer Kinderklinik in Köln gearbeitet hat, ist er seit 2009 in der Familienberatung tätig. Er hat zwei Kinder. Die psychologischen, sozialpädagogischen und heilpädagogischen Fachkräfte der Familienberatungsstelle Sankt Augustin unterstützen Eltern, Kinder und Jugendliche, aber auch pädagogische Fachkräfte bei Unsicherheiten, Konflikten und Krisen. Sie bieten Diagnostik, Beratung und therapeutische Hilfe an. Die Beratung ist kostenlos, freiwillig und unterliegt der Schweigepflicht. Kontakt unter familienberatung@sankt-augustin.de.

Ab welchem Alter sollte ein Kind überhaupt erst Videos schauen?

Brüggemann: Auch hier ist es wieder wichtig, sich die Bindung von Eltern und Kind anzuschauen. Eltern, die ihr Kind gut kennen, können auch die Anzeichen erkennen, wann es überfordert und überlastet ist. Im Kindergarten werden heute zum Teil Tablets benutzt und es gibt gute Sendungen für Zwei- und Dreijährige, sodass man das in diesem Alter grundsätzlich auf jeden Fall verantworten kann. Wenn ich mir hingegen das Babyalter anschaue: Säuglinge und Kleinstkinder im zweiten Lebensjahr brauchen Nähe, unmittelbaren Kontakt und Dialog – aber keine Medien.

Die jüngeren Geschwister wollen natürlich bei den älteren mitschauen. Wie können Eltern damit umgehen?

Brüggemann: Erst einmal finde ich, es gibt auch viele Sendungen, die sind für eine breite Altersgruppe gemacht. Nehmen wir die „Sendungen mit dem Elefanten“: Mit den Einspielclips, in denen etwas erklärt wird, können durchaus Sieben- und Achtjährige etwas anfangen. Dann gibt es zwischendurch Cartoons oder Moderatoren machen etwas Lustiges, da können auch Kleine Spaß dran haben. Aber es gibt natürlich auch Filme, die sind nichts für so ein kleines Kind. Da sollten Eltern einen Ausgleich herstellen: „Deine Schwester darf das jetzt gucken und du machst in der Zeit etwas Anderes. Du darfst aber dafür morgen bestimmen, was es zum Nachtisch gibt.“ Wenn Ressourcen da sind, ist es natürlich schön, wenn jemand sich mit dem kleineren Kind beschäftigt in der Zeit, beispielsweise ein Buch vorliest.

Wie findet Eltern geeignete Inhalte?

Brüggemann: Wir empfehlen sehr gerne die Schau-hin-Info (www.schau-hin.info). Da werden Fernsehserien besprochen, aber auch Games und Apps. Aber auch bei dieser Frage komme ich wieder auf die Bindung zurück. Ich kenne mein Kind, habe mit ihm schon Filme gemeinsam geschaut und ich weiß: Das ist zu viel Action oder das gefällt ihm, damit kommt es zurecht.

Was fällt überhaupt unter Medienkonsum? Kinder schauen ja beispielsweise mit dem Smartphone oder dem Tablet nicht nur passiv Videos. Sie machen vielleicht auch Fotos. In der Pandemie bedeutet Bildschirmzeit ja auch der Video-Call mit den Großeltern…

Brüggemann: Beim Medienkonsum unterscheidet man drei Dimensionen. Wenn ich eine Fernsehsendung schaue, konsumiere ich passiv. Wenn ich eine Whatsapp-Nachricht schreibe in einem Chat, nehme ich teil. Wenn ich sogar selber ein kleines Erklärvideo drehe oder mein Profil gestalte in einem der sozialen Netzwerke, bin ich sogar kreativ. Das würde ich tatsächlich nicht gleichsetzen. Ganz abgesehen von den ganzen Wissensrecherchen, die die Schulkinder irgendwann machen. Bei einem Videogespräch mit den Großeltern würde ich noch nicht einmal sagen, dass es Mediennutzung ist. Da hätten wir vor 20, 30 Jahren einfach normal telefoniert. Klar, es findet heute vor einem Bildschirm statt, aber gerade in der Pandemiezeit ist diese Art der Kommunikation ein deutlicher Kontaktersatz geworden.

Mein zweijähriges Kind hat zuletzt verlauten lassen, sie wolle sehr gerne groß werden, dann könne sie auch Kaffee und ein Handy haben. Welche Rolle spielen Eltern als Vorbilder?

Brüggemann: Bei uns zuhause höre auch schon mal von meiner Frau oder meinen Kindern: „Handy weg beim Essen!“ Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Vorbildfunktion der Eltern eigentlich das Wichtigste ist in der Medienerziehung. Die Kinder bekommen ja mit, wie potent dieses Gerät ist, welchen Stellenwert es für die Eltern einnimmt. Daher geht es darum, dass ich mir meine eigene Mediennutzung als Erwachsener bewusst mache. Kinder merken glaube ich immer, wenn man sich mit etwas identifiziert, wenn man etwas mag. Wenn sie wissen: Der Papa guckt gerne die Serie, in der irgendwelche Nerds Schach erklären, dann fordern die mich heraus und möchten mit mir Schach spielen. Das ist eine andere Situation, als wenn ich überwiegend passiv im Sessel sitze und wahllos irgendwelche Sendungen über mich ergehen lassen oder das Fernsehgerät einfach konstant läuft und mich berieselt.

In der Kita wird zum Teil über Filme geredet, von denen ich vielleicht denke: Die sind noch nichts für mein Kind. Wie können Eltern damit umgehen?

Brüggemann: Ich kann meinem Kind erklären, warum ich diesen Film für sein Alter noch nicht für geeignet halte. Und ich kann gegenüber meinem Kind ruhig eine eigene Position vertreten: Andere Eltern erlauben manches ihren Kindern – deswegen muss ich es für mein Kind nicht genauso machen. Die Kinder merken, ob ich dahinter stehe und das authentisch vertrete! Eltern können aktiv ein Gegengewicht herstellen: Wir gucken in unserer Familie gerne Naturfilme. Davon lassen die Kinder sich genauso in den Bann ziehen. Auch da ist es so, dass die Kinder merken, wofür sich Eltern begeistern und da können sie gut andocken.