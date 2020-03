Unglück in Sachsen-Anhalt : Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug

Unglück in Sachsen-Anhalt

Über die Absturzursache war in der Nacht noch nichts bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Magdeburg Südlich von Magdeburg sind am Sonntag ein Mann und eine Frau beim Absturz eines Ultraleichtfluggeräts gestorben. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Sachsen-Anhalt sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Magdeburg mitteilte, war die Maschine auf dem Sportflugplatz Hoym gestartet und unmittelbar danach abgestürzt. Hoym-Seeland liegt etwa 60 Kilometer südlich von Magdeburg.