Neue Staffel der Castingshow Neues Casting von „DSDS“ hat begonnen – ältester Kandidat ist 92

Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) von RTL ist mit einigen Neuerungen in eine neue Runde gestartet. Das Vorsingen begann am Donnerstag im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Erstmals in der Geschichte des Formats gibt es für Bewerber nun keine Altersgrenze nach oben. „Der älteste Kandidat in diesem Jahr ist 92 Jahre alt“, sagte ein RTL-Sprecher zur dpa.