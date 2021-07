Verdacht auf Salmonellen : Bei Netto verkauftes Sandwich wird zurückgerufen

Düsseldorf Der Hersteller eines beim Discounter Netto verkauften Salami-Käse-Baguettes hat die Ware zurückgerufen. Es besteht Salmonellenverdacht, betroffen ist eine bestimmte Charge.

Betroffen sei der Artikel „take away Salami-Käse-Baguette“, derbei Netto Marken-Discount bundesweit, außer in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, angeboten worden sei. Der Rückruf gilt für Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.08.2021 und der Chargennummer CH428115, teilte die PE.WE Gmbh aus Lüdinghausen am Donnerstag mit.