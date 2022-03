Tierischer Nachwuchs : Rostocker Eisbär-Zwillinge heißen Kaja und Skadi

Rostock Drei Monate nach der Geburt erkundeten die beiden kleinen Eisbären zum ersten Mal die Außenanlage ihres Geheges. Mehr als 10.000 Menschen hätten sich an der Wahl ihrer Namen beteiligt.

Die Mitte November geborenen Rostocker Eisbär-Zwillinge heißen Kaja und Skadi. Die Namen wurden am Freitagmorgen beim ersten Kontakt mit Besuchern auf der Außenanlage des Polariums bekanntgegeben. Kaja bedeutet so viel wie die Schöne, oder die Reine und Skadi ist der Name der Göttin der Jagd und des Winters, sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Beide Namen haben ihre Wurzeln demnach im nordischen Raum. An der Wahl haben sich den Angaben zufolge mehr als 10.000 Menschen beteiligt.