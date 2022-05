Mit PCR-Testkits : Roche hat Tests zur Erkennung von Affenpocken entwickelt

Basel Der Pharmakonzern Roche hat verschiedene Testkits geschaffen, um das Virus schnell zu erkennen und die weitere Verbreitung zu beobachten.

Der Pharmakonzern Roche hat PCR-Tests zur Erkennung des in zahlreichen Ländern festgestellten Affenpockenvirus entwickelt. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft TIB Molbiol seien drei verschiedene Lightmix-Modular-Testkits geschaffen worden, teilte Roche am Mittwochabend in Basel mit.