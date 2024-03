Portsmouth Robbe versucht Adler durch Spucken zu vertreiben

Portsmouth · Lamas sind fürs Spucken bekannt, Robben bisher noch nicht. In England wurde am Meer jetzt aber eine Kegelrobbe genau dabei beobachtet - und dann auch noch auf einen Adler. Was passiert ist.

12.03.2024 , 13:24 Uhr

Das Bild zeigt einen Seeadler, der sich auf die Wasseroberfläche stürzt, direkt unter ihm eine ausgewachsene Kegelrobbe. Foto: dpa/Clare Jacobs

In der Stadt Portsmouth hat eine Vogelbeobachterin gesehen, wie die Robbe Wasser auf einen Adler spuckte. Der Adler näherte sich dem Wasser und wollte wohl einen Fisch fangen. Doch dann versuchte die Robbe, den Greifvogel durch Spucken zu vertreiben. Dieses ungewöhnliche Verhalten interessiert auch viele Wissenschaftler, da es bisher nicht bekannt war. Eine Wissenschaftlerin glaubt, dass die Robbe den Adler als Gegner im Kampf um Beute ansieht. Vielleicht wollte sie den Fisch also einfach selbst essen.

(jh/dpa)