Medienberichte Rihanna ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Popstar Rihanna hat einem Medienbericht zufolge einen Jungen zur Welt gebracht. Das US-Promi-Portal „TMZ“ berichtete am Montag, die Sängerin und Beauty-Unternehmerin sei bereits Anfang des Monats zum zweiten Mal Mutter geworden. „TMZ“ berichtete unter Berufung auf gut informierte Quellen, das zweite Kind mit Rapper A$AP Rocky sei am 3. August in Los Angeles geboren worden. „Wir wissen den Namen des Kindes noch nicht, aber wir wissen, dass er mit 'R' beginnt und es ein Junge ist“, meldete „TMZ“ weiter. Auch das Promi-Magazin „People“ berichtete.