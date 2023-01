Beliebte Serie „Rick and Morty“ wird ohne Erschaffer weitergeführt

Los Angeles/Düsseldorf · Das Cartoon-Netzwerk Adult Swim Division hat in dieser Woche die Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet. Er erschuf mitunter die Serie „Rick and Morty“. Auch der US-Videoanbieter Hulu arbeitet nicht länger mit Roiland zusammen. Was die Gründe dafür sind.

„Rick and Morty“ ist vor allem bei Jüngeren eine sehr beliebte TV-Comedyserie. Foto: Netflix

Der US-Videoanbieter Hulu hat nach dem Bekanntwerden von Vorwürfen der häuslichen Gewalt seine Verbindungen zum Miterschaffer der Trickfilmserie „Rick and Morty“ gekappt. Man habe die Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet, teilten Hulu Originals und das Animationsstudio 20th TV Animation am Mittwoch, 25. Januar, mit. Roiland erschuf auch die Animationsserie „Solar Opposites“ mit und lieh Figuren seine Stimme, er ist zudem ein Produzent und Schauspieler der Hulu-Animationsserie „Koala Man“. Beide Sendungen sollen ohne ihn fortgesetzt werden. Am Dienstag hatte bereits das Cartoon-Netzwerk Adult Swim Division die Zusammenarbeit mit Roiland beendet, bei dem „Rick and Morty“ angesiedelt ist. Squanch Games, ein von Roiland mitbegründeter Videospieleentwickler, gab am Dienstag bei Twitter bekannt, dass er sich aus dem Unternehmen zurückgezogen habe. Gegen den 42-Jährigen wurde im Januar 2020 in Orange County, Kalifornien, wegen zweier Fälle häuslicher Gewalt Klage eingereicht. Das mutmaßliche Opfer ist eine Ex-Freundin Roilands, mit der er zusammenlebte. Er hat auf nicht schuldig plädiert und wartet auf den Prozess. Die Vorwürfe wurden erst kürzlich bekannt, als NBC News darüber berichtete.

(lst/dpa)